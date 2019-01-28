В Австралии прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день





Спустя несколько минут после обхода медсестра заглянула в палату к семье и обнаружила, что и мужчина, и женщина больше не дышат. Впоследствии дежурный доктор так и не смог точно определить разницу во времени смерти четы. В документах пришлось указать одну и ту же информацию.У женщины три года назад диагностировали прогрессирующий синдром Альцгеймера. За последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось, пропала даже речь. К слову, последнее, что она смогла произнести: «мой муж».Супруг делал все возможное, чтобы жена оставалась с ним как можно дольше, но когда начались трудности с уходом, ее пришлось поместить в дом престарелых. Муж каждый день навещал возлюбленную, они смотрели телевизор, держались за руки. Состояние мужчины в какой-то момент также ухудшилось, поэтому его поместили в палату к супруге.Услышав об этой истории, многие вспомнили похожие события, описанные в фильме «Дневник памяти».