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В Австралии прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день

В Австралии семейная пара, которая прожила в браке 70 лет, умерла в один день. Такими сведениями делятся зарубежные СМИ.
Инцидент произошел в доме престарелых в ночь на 6 января. Сообщатся, что мужу было 92 года, а жене – 90 лет, кровати супругов стояли рядом, в этот момент они держались за руки.
В Австралии прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день

Спустя несколько минут после обхода медсестра заглянула в палату к семье и обнаружила, что и мужчина, и женщина больше не дышат. Впоследствии дежурный доктор так и не смог точно определить разницу во времени смерти четы. В документах пришлось указать одну и ту же информацию.

У женщины три года назад диагностировали прогрессирующий синдром Альцгеймера. За последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось, пропала даже речь. К слову, последнее, что она смогла произнести: «мой муж».

Супруг делал все возможное, чтобы жена оставалась с ним как можно дольше, но когда начались трудности с уходом, ее пришлось поместить в дом престарелых. Муж каждый день навещал возлюбленную, они смотрели телевизор, держались за руки. Состояние мужчины в какой-то момент также ухудшилось, поэтому его поместили в палату к супруге.

Услышав об этой истории, многие вспомнили похожие события, описанные в фильме «Дневник памяти».



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:52

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