В Австралии прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день
В Австралии семейная пара, которая прожила в браке 70 лет, умерла в один день. Такими сведениями делятся зарубежные СМИ.
Инцидент произошел в доме престарелых в ночь на 6 января. Сообщатся, что мужу было 92 года, а жене – 90 лет, кровати супругов стояли рядом, в этот момент они держались за руки.
Спустя несколько минут после обхода медсестра заглянула в палату к семье и обнаружила, что и мужчина, и женщина больше не дышат. Впоследствии дежурный доктор так и не смог точно определить разницу во времени смерти четы. В документах пришлось указать одну и ту же информацию.
У женщины три года назад диагностировали прогрессирующий синдром Альцгеймера. За последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось, пропала даже речь. К слову, последнее, что она смогла произнести: «мой муж».
Супруг делал все возможное, чтобы жена оставалась с ним как можно дольше, но когда начались трудности с уходом, ее пришлось поместить в дом престарелых. Муж каждый день навещал возлюбленную, они смотрели телевизор, держались за руки. Состояние мужчины в какой-то момент также ухудшилось, поэтому его поместили в палату к супруге.
Услышав об этой истории, многие вспомнили похожие события, описанные в фильме «Дневник памяти».
Инцидент произошел в доме престарелых в ночь на 6 января. Сообщатся, что мужу было 92 года, а жене – 90 лет, кровати супругов стояли рядом, в этот момент они держались за руки.
Спустя несколько минут после обхода медсестра заглянула в палату к семье и обнаружила, что и мужчина, и женщина больше не дышат. Впоследствии дежурный доктор так и не смог точно определить разницу во времени смерти четы. В документах пришлось указать одну и ту же информацию.
У женщины три года назад диагностировали прогрессирующий синдром Альцгеймера. За последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось, пропала даже речь. К слову, последнее, что она смогла произнести: «мой муж».
Супруг делал все возможное, чтобы жена оставалась с ним как можно дольше, но когда начались трудности с уходом, ее пришлось поместить в дом престарелых. Муж каждый день навещал возлюбленную, они смотрели телевизор, держались за руки. Состояние мужчины в какой-то момент также ухудшилось, поэтому его поместили в палату к супруге.
Услышав об этой истории, многие вспомнили похожие события, описанные в фильме «Дневник памяти».
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:52