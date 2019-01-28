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Названы самые продвинутые гаджеты, показанные на CES

Эксперты оценили гаджеты, которые были представлены в этом году в рамках CES, и назвали самые продвинутые из них. В этом году выставка проходила в Лас-Вегасе, акцент делался не сколько на предметы, сколько на технологии будущего.

Названы самые продвинутые гаджеты, показанные на CES

В перечень вошло аэротакси Bell Nexus. Вес летательного аппарата составил три тонны, в качестве производителя выступает американская компания по созданию вертолетов Bell Helicopter. Аэротакси способно взлетать и садиться вертикально, идеально вписываясь в габариты вертолетной площадки. Что касается дистанции полета, то она составляет 240 километров, грузоподъемность – 500 килограммов.

Также эксперты остановили свой выбор на массажном кресле от компании Lamborghini. Создатели оценили новинку в 30 тысяч долларов. Кресло функционирует таким образом, что внимание уделяется всем точкам тела.

Названы самые продвинутые гаджеты, показанные на CES

Тройку лидеров замыкают "умные" очки Norm glasses. Их оправа имеет процессор, микрофон, камеру, встроенную память, батарейку. Всю необходимую информацию пользователь получает через линзу. Речь идет о картах, новостях, вызовах, сообщениях, погоде.

В зарядном устройстве Courant на первый взгляд трудно найти какую-либо информацию. Модель обтянута итальянской кожей люкс-класса, существует способность заряжать девайсы даже через слой защитного стекла, толщина которого составляет до трех миллиметров. Кроме этого, присутствуют разные расцветки модели.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:33

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