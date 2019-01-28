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Прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз

Коллектив «Serebro» появился на сцене в последний раз в прежнем составе. Ольга Серябкина в своем микроблоге Instagram поделилась с фанатами эмоциями после концерта, который состоялся в ТРК «Вегас Крокус Сити».

Прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз


По словам Серябкиной, ей очень сложно выразить словами, что она чувствует после ухода из «Serebro». Певица призналась, что во время концерта участницы коллектива еле сдерживали слезы. Однако после выступления они, закрывшись в гримерке, стали вместе «рыдать». Певица также выразила поклонникам слова благодарности за их поддержку. В конце поста знаменитость добавила, что в этот же день успела выступить одна, о чем пообещала фанатам соцсети рассказать позже.

Стоит напомнить, что сейчас Максим Фадеев продолжает кастинг, выбирая новых солисток коллектива «Serebro». Оказалось, что желающих девушек петь в группе очень много. Продюсер заявил, что отыскать в Сети подходящих певиц оказалось сложно. По его мнению, из отобранных претенденток будет не просто создать сплоченный ансамбль.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:45

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