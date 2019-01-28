В Северной Каролине черный медведь спас потерявшегося в лесу ребенка
Ребенок из Северной Каролины провел в лесу почти двое суток. После того, как мальчика нашли спасатели он рассказал, что его спас черный медведь.
Сообщается, что на поиски пропавшего мальчика были брошены все силы. Его искали беспилотные аппараты, спасатели и вертолеты почти двое суток. Ребенка нашли запутавшимся в кустах. Чтобы найти мальчика, спасателям пришлось преодолеть некоторые природные преграды, например, они перешли воду, которая оказалась им по пояс. После спасения мальчик рассказал, что с ним в лесу находился черный медведь, который всегда был рядом и стал его другом.
Данную историю ребенок пересказывал несколько раз и близкие люди ему верят. Они считают, что Бог послал малышу защитника в темном лесу, который спас его от мороза и диких животных. Пока не установлено, сказал ли мальчик правду, или это была выдумка.
Сообщается, что на поиски пропавшего мальчика были брошены все силы. Его искали беспилотные аппараты, спасатели и вертолеты почти двое суток. Ребенка нашли запутавшимся в кустах. Чтобы найти мальчика, спасателям пришлось преодолеть некоторые природные преграды, например, они перешли воду, которая оказалась им по пояс. После спасения мальчик рассказал, что с ним в лесу находился черный медведь, который всегда был рядом и стал его другом.
Данную историю ребенок пересказывал несколько раз и близкие люди ему верят. Они считают, что Бог послал малышу защитника в темном лесу, который спас его от мороза и диких животных. Пока не установлено, сказал ли мальчик правду, или это была выдумка.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:29