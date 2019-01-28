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В Северной Каролине черный медведь спас потерявшегося в лесу ребенка

Ребенок из Северной Каролины провел в лесу почти двое суток. После того, как мальчика нашли спасатели он рассказал, что его спас черный медведь.

В Северной Каролине черный медведь спас потерявшегося в лесу ребенка

Сообщается, что на поиски пропавшего мальчика были брошены все силы. Его искали беспилотные аппараты, спасатели и вертолеты почти двое суток. Ребенка нашли запутавшимся в кустах. Чтобы найти мальчика, спасателям пришлось преодолеть некоторые природные преграды, например, они перешли воду, которая оказалась им по пояс. После спасения мальчик рассказал, что с ним в лесу находился черный медведь, который всегда был рядом и стал его другом.

Данную историю ребенок пересказывал несколько раз и близкие люди ему верят. Они считают, что Бог послал малышу защитника в темном лесу, который спас его от мороза и диких животных. Пока не установлено, сказал ли мальчик правду, или это была выдумка.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:29

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