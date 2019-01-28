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Дмитрий Тарасов признался, что на сборах «скучает по своим девочкам»

Бывший муж ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов популярен во многом благодаря именно своей второй жене.

После развода с Ольгой футболист московского «Локомотива» взял в жёны модель Анастасию Костенко. И уже через какое-то время третья супруга спортсмена заявила, что беременна, и в назначенный срок родила малышку Милану.

Дмитрий Тарасов признался, что на сборах «скучает по своим девочкам»

Сегодня фолловеры решают, на кого же похожа девочка. Кто-то убеждён, что малышка похожа на маму, а кто-то доказывает, что Милана похожа на бабушку с отцовской стороны, экс-свекровь Бузовой.

Сам полузащитник вместе со своими дамами ещё до Нового года улетел отдыхать на Мальдивы. Кстати, туда же улетела понежиться на солнышке и Бузова.

Дмитрий Тарасов признался, что на сборах «скучает по своим девочкам»

Дмитрий совсем недавно у себя в Instagram выложил семейный снимок, а в комментарии признался, что, находясь на сборах, «скучает по своим девочкам». Также он подчеркивает, что начинает понимать, что семья для человека - это самое главное.

Тарасов не забывает и о своей старшей дочери от первого брака Ангелине, хотя хейтеры сплетничают о том, что он совсем не хочет видеть её.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:17

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