Показан пуленепробиваемый внедорожник Rezvani Tank





По словам разработчиков, Tank Military Edition оснащен усиленной подвеской, присутствует функция ночного видения и защита от бомб. Также имеется опция дымовой завесы и стеклянной брони, которая относится к классу В7.На своем YouTube-канале эксперты из Vehicle Virgins решили вывести автомобиль на тесты. Соответствующий ролик с проверкой машины на прочность уже появился в Сети. Под капотом установлен движок, способный генерировать 707 лошадиных сил.Tank Military Edition получил роскошное оформления салона. Во время проведения испытаний было использовано оружие SIG Sauer SIG516. В целом эксперты оценили новинку почти в 20 миллионов рублей.