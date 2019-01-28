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Показан пуленепробиваемый внедорожник Rezvani Tank

Автомобильная компания Rezvani Motors показала пуленепробиваемый внедорожник, который получил название Tank Military Edition. Транспортное средство отличается своими массивными деталям экстерьера, а в целом вся внешность является постапокалиптической.
Показан пуленепробиваемый внедорожник Rezvani Tank

По словам разработчиков, Tank Military Edition оснащен усиленной подвеской, присутствует функция ночного видения и защита от бомб. Также имеется опция дымовой завесы и стеклянной брони, которая относится к классу В7.

На своем YouTube-канале эксперты из Vehicle Virgins решили вывести автомобиль на тесты. Соответствующий ролик с проверкой машины на прочность уже появился в Сети. Под капотом установлен движок, способный генерировать 707 лошадиных сил.

Tank Military Edition получил роскошное оформления салона. Во время проведения испытаний было использовано оружие SIG Sauer SIG516. В целом эксперты оценили новинку почти в 20 миллионов рублей.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:15

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