Mercedes-Benz объявил об отзыве с российского рынка автомобилей Sprinter





Mercedes-Benz вынуждена отозвать восемь транспортных средств, которые были реализованы летом прошлого года. Стало известно, что дверные замки, имеющие электронную блокировку, возможно, установили с некорректными исполнительными рычагами. Подобная проблема способна привести к полной блокировке всех дверей, которые находятся с правой стороны. Они не будут открываться ни с наружной, ни с внутренней стороны. В таком случае во время дорожно-транспортного происшествия будет затруднена эвакуация из салона автомобиля.Росстандарт сообщает, что официальные представители производителя предупредят владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр бренда. Специалисты проведут ряд исследований автомобиля. При выявлении проблем они будут решены за счет компании.