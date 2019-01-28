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Mercedes-Benz объявил об отзыве с российского рынка автомобилей Sprinter

Представители немецкая компания Mercedes-Benz заявили о вынужденном отзыве автомобилей модели Sprinter с потребительского рынка России. Принять данное решение их заставила возникшая проблема с дверными замками.
Mercedes-Benz объявил об отзыве с российского рынка автомобилей Sprinter

Mercedes-Benz вынуждена отозвать восемь транспортных средств, которые были реализованы летом прошлого года. Стало известно, что дверные замки, имеющие электронную блокировку, возможно, установили с некорректными исполнительными рычагами. Подобная проблема способна привести к полной блокировке всех дверей, которые находятся с правой стороны. Они не будут открываться ни с наружной, ни с внутренней стороны. В таком случае во время дорожно-транспортного происшествия будет затруднена эвакуация из салона автомобиля.

Росстандарт сообщает, что официальные представители производителя предупредят владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр бренда. Специалисты проведут ряд исследований автомобиля. При выявлении проблем они будут решены за счет компании.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:44

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