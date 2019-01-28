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Сибирские учёные вырастили настоящий «мини-мозг»

Сибирские учёные из РАН впервые вырастили в лабораторных условиях настоящий «мини-мозг». Теперь эксперты используют его для новых исследований, связанных с предотвращением деменции и шизофрении.

Сибирские учёные вырастили настоящий «мини-мозг»


В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН учёные после ряда неудачных попыток впервые вырастили настоящий «мини-мозг» в лабораторных условиях. Он представляет собой искусственный орган в размерах до 5-ти миллиметров, который состоит из так называемых церебральных 3D-органоидов, позволяющих ему развиваться в течение трёх месяцев так же, как это происходит с мозгом человеческого эмбриона. Теперь учёные планируют использовать его для изучения влияния гена CNTN6, зачастую не работающего у пациентов с деменцией. Согласно предположениям экспертов, нарушения в нём могут происходить ещё на начальном этапе развития эмбриональных клеток. В случае, если дальнейшие исследования подтвердят догадки учёных, новые данные будут активно использоваться при проведении перинатальных скринингов, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем у плода.

Сибирские учёные отметили, что для данного эксперимента «мини-мозг» выращивался из отдельных клеток кожи людей, страдающих деменцией. Кроме того, церебральные 3D-органоиды уже зарекомендовали себя в исследованиях других психических расстройств, а также помогли более чётко понять механизм действия вируса Зика.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 14:39

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