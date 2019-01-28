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Похищение картины Куинджи и кража шубы из гардероба Третьяковки имеют связь

Сотрудники службы безопасности Третьяковской галереи уверены, что похищение шубы из гардероба связано с кражей картины Куинджи. Дело в том, что похитители могли воспользоваться суматохой и за 10-15 минут незаметно для сотрудников и посетителей выкрали полотно.
Похищение картины Куинджи и кража шубы из гардероба Третьяковки имеют связь

Специалисты постарались поминутно восстановить все события. В 17.40 Наталия Александровна (владелица шубы) пришла в гардероб. Там она предъявила номерок, но шубы на месте не оказалось. Молодой 20-летний гардеробщик (работал он в музее всего второй день, поэтому его причастность к преступлению тоже будет проверена), подумал, что какой-нибудь посетитель ошибочно взял не свою одежду.

А затем в 17.50 пока сотрудники музея были заняты поисками шубы, происходит основная кража картины Куинджи. Мошенники, по всей видимости, были хорошо подготовлены, заранее знали, где висит полотно и что необходимо сделать, чтобы всех отвлечь. Наталия Александровна приобрела шубу в 2010 году в доме моды Татьяны Дорожкиной за 130 000 рублей. Сейчас похожая шуба может обойтись в 250 000 рублей. Третьяковская галерея хотела выписать женщине годовой бесплатный абонемент в качестве компенсации, но та от него отказалась.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:35

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