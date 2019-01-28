У рэпера XXXTentacion через семь месяцев после смерти родился сын
Клеопатра Бернард, являющаяся матерью американского рэп-исполнителя XXXTentacion, сообщила, что ее сын 26 января посмертно стал отцом. По словам женщины, возлюбленная покойного рэпера родила ему наследника через 7 месяцев после его смерти.
Клеопатра Бернард рассказала, что мальчика назвали Гекюме. Данное имя для будущего ребенка певец сам выбрал незадолго до своей гибели. Оно обозначает «другая вселенная» или «иное состояние». При жизни рэп-исполнитель заявлял, что мечтает стать для своего ребенка хорошим отцом.
Стоит напомнить, что в 2018 году в середине лета погиб XXXTentacion. 20-летний рэпер скончался в больнице от огнестрельного ранения. Злоумышленники выстрелили в артиста, когда он был в своем автомобиле. Преступники забрали у певца дорогую сумку. Через некоторое время сотрудниками правоохранительных органов был арестован первый подозреваемый, а в прошедшем году было объявлено о задержании четвертого предполагаемого злоумышленника.
Клеопатра Бернард рассказала, что мальчика назвали Гекюме. Данное имя для будущего ребенка певец сам выбрал незадолго до своей гибели. Оно обозначает «другая вселенная» или «иное состояние». При жизни рэп-исполнитель заявлял, что мечтает стать для своего ребенка хорошим отцом.
Стоит напомнить, что в 2018 году в середине лета погиб XXXTentacion. 20-летний рэпер скончался в больнице от огнестрельного ранения. Злоумышленники выстрелили в артиста, когда он был в своем автомобиле. Преступники забрали у певца дорогую сумку. Через некоторое время сотрудниками правоохранительных органов был арестован первый подозреваемый, а в прошедшем году было объявлено о задержании четвертого предполагаемого злоумышленника.