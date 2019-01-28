Антон Немцов назвал сына в честь погибшего дедушки





Летом прошлого года Антон Немцов и его возлюбленная Анна Игнатьева сыграли свадьбу. Теперь известно, что у пары появился первенец. Об этом известила публику знаменитый политик и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram. В сообщении она сослалась на канал Алексея Венедиктова. Полное имя ребенка звучит Борис Немцов-младший.В возрасте 55 лет Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.