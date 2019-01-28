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Антон Немцов назвал сына в честь погибшего дедушки

Сын погибшего 27 февраля 2015 года политического деятеля Бориса Немцова Антон Немцов не так давно стал папой. В честь погибшего дедушки молодые родители дали первенцу имя Борис.

Антон Немцов назвал сына в честь погибшего дедушки

Летом прошлого года Антон Немцов и его возлюбленная Анна Игнатьева сыграли свадьбу. Теперь известно, что у пары появился первенец. Об этом известила публику знаменитый политик и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram. В сообщении она сослалась на канал Алексея Венедиктова. Полное имя ребенка звучит Борис Немцов-младший.

В возрасте 55 лет Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:25

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