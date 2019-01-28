Анжелика Варум рассказала фанатам, как борется с вирусом

Анжелика Варум любит общаться со своими преданными поклонниками и часто рассказывает им все, что происходит в ее жизни. Певица постоянно публикует фото и видео в Instagram. Недавно исполнительница показала фанатам несколько фотографий, на которых запечатлена она с собакой породы французский бульдог. В комментарии Анжелика Варум написала: "Валяюсь с вирусом третий день. Настроение так себе. Дочь, чтобы подбодрить, пригласила друзей с вот такими персонажами. Как же я люблю Французских булей!". В конце своего поста певица пожелала всем здоровья.Подписчики написали: "Выздоравливайте скорее и не грустите!", "Ути красатули собаки! Я эту породу люблю", "Вы очень позитивны, а такие люди прогоняют вирусы быстро!", "Анжелика, выздоравливайте поскорее!". Всего за несколько часов пост певицы набрал более 38 000 лайков.