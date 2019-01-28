Уроженка Брянска в тираже «Русского лото» выиграла трёхкомнатную квартиру
Уроженка Брянска испытала удачу в тираже «Русского лото» от 27 января и выиграла трёхкомнатную квартиру. Девушку с победой поздравил не только ведущий, но и другие участники лотереи.
В это воскресенье, 27 января, в студии лотереи «Русское лото» уроженка Брянска неожиданно для себя выиграла трёхкомнатную квартиру. Изначально девушка прибыла в студию в качестве соведущей выпуска, но ей представилась возможность испытать собственную удачу. Назвав номер ячейки, Александра Трубихина не поверила происходящему, ведь именно там и были спрятаны ключи от квартиры. Ведущий лотереи искренне поздравил участницу с таким выигрышем, пожелав ей в будущем ещё больших побед и достижений.
О себе уроженка Брянска рассказала, что активно занимается самообразованием, работая при этом в сфере культуры на должности менеджера по информационным связям с общественностью.
В это воскресенье, 27 января, в студии лотереи «Русское лото» уроженка Брянска неожиданно для себя выиграла трёхкомнатную квартиру. Изначально девушка прибыла в студию в качестве соведущей выпуска, но ей представилась возможность испытать собственную удачу. Назвав номер ячейки, Александра Трубихина не поверила происходящему, ведь именно там и были спрятаны ключи от квартиры. Ведущий лотереи искренне поздравил участницу с таким выигрышем, пожелав ей в будущем ещё больших побед и достижений.
О себе уроженка Брянска рассказала, что активно занимается самообразованием, работая при этом в сфере культуры на должности менеджера по информационным связям с общественностью.
Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 14:00