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Chevrolet представила спецверсию спорткара Corvette, посвящённую гонщикам Corvette Racing

В автокомпании Chevrolet представили специальную новую версию современного спорткара Corvette, которая посвящена гонщикам команды Corvette Racing. Вариация Tommy Milner Edition представили с синим стильным кузовом.

Chevrolet представила спецверсию спорткара Corvette, посвящённую гонщикам Corvette Racing

Он получил некоторые красные элементы, а также серебристые полосы. Автомобильный салон оснастили черной качественной кожей. Для ремней безопасности использовался красный цвет. Авто построили в честь гонщика Томми Милнера из США. Модификацию Oliver Gavin Edition наделили серым кузовом с красной полоской. Интерьер авто имеет красную отделку. Транспортное средство посвящается пилоту Оливеру Гэвину из Великобритании. Версия Jan Magnussen Edition получила кузов в белом цвете. Также он имеет темно-красные элементы. Салон авто имеет красные детали. Купе посвятили спортсмену из Дании Яну Магнуссену. Вариация Antonio Garcia Edition жёлтой расцветки дополнена красными акцентами. Салон чёрного цвета наделили желтыми акцентами. Двухдверную версию посвятили гонщику из Испании Антонио Гарсии.

Каждая вариация имеет особый декор. Купе предлагается для заказа в нескольких различных комплектациях. Авто оснащают 6,2-литровой атмосферной силовой установкой V8 на 460 лошадиных сил. Мотор работает с семиступенчатой механической КП либо автоматической восьмиступенчатой КП.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:52

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