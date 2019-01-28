Chevrolet представила спецверсию спорткара Corvette, посвящённую гонщикам Corvette Racing





Он получил некоторые красные элементы, а также серебристые полосы. Автомобильный салон оснастили черной качественной кожей. Для ремней безопасности использовался красный цвет. Авто построили в честь гонщика Томми Милнера из США. Модификацию Oliver Gavin Edition наделили серым кузовом с красной полоской. Интерьер авто имеет красную отделку. Транспортное средство посвящается пилоту Оливеру Гэвину из Великобритании. Версия Jan Magnussen Edition получила кузов в белом цвете. Также он имеет темно-красные элементы. Салон авто имеет красные детали. Купе посвятили спортсмену из Дании Яну Магнуссену. Вариация Antonio Garcia Edition жёлтой расцветки дополнена красными акцентами. Салон чёрного цвета наделили желтыми акцентами. Двухдверную версию посвятили гонщику из Испании Антонио Гарсии.Каждая вариация имеет особый декор. Купе предлагается для заказа в нескольких различных комплектациях. Авто оснащают 6,2-литровой атмосферной силовой установкой V8 на 460 лошадиных сил. Мотор работает с семиступенчатой механической КП либо автоматической восьмиступенчатой КП.