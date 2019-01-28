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Известную певицу Кэти Топурию сравнили с Ольгой Бузовой

Любимицу миллионов Кэти Топурию сравнили с новоявленной российской артисткой Ольгой Бузовой.

По мнению многих интернет-пользователей, Топурия очень похожа на сестричек Бузовых, поэтому может быть их родственницей.

Известную певицу Кэти Топурию сравнили с Ольгой Бузовой

Кэти Топурия отдыхает на Бали, куда она прилетела несколько дней назад. Нужно сказать, что в этом году многие знаменитости предпочли провести зимние каникулы где-нибудь в райском местечке, подальше от шумной и холодной столицы.

Певица принялась активно публиковать у себя на страничке в Instagram новые яркие фотографии, видеозаписи и Stories, которые по достоинству оценили преданные поклонники звезды. Но не всем интернет-пользователям приглянулся внешний вид Кэти, а точнее ее худоба.

По словам фолловеров, артистка с грузинскими корнями очень напомнила им ее коллегу по сцене Ольгу Бузову.
«Кэти, Вы очень меня разочаровали! Я думала Вы выше всего этого? А где же скромность, которая присуща всем грузинским девушкам? Раньше Вы совершенно другой были!», «Топурия, а ты случайно не родственница сестричек Бузовых, а то уж слишком схожи вы?», «Какой кошмар! Раньше Вы намного симпатичнее были!», - продолжают комментировать свежие публикации Топурии в Сети.

Некоторые читатели и вовсе принялись задавать Кэти вопросы, которые касались ее груди. Подписчиков интересовало, почему певица не хочет сделать себе грудь, ведь после того, как она похудела, с килограммами ушли и ее роскошные формы.

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🙊

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:11

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