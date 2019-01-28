Мария Порошина ради денег выйдет из декрета раньше срока

Мария Порошина родила малыша в самой престижной клинике страны. Во время выписки присутствовали мама артистки и ее старшие дочки. Но засиживаться в декрете кинозвезда не будет. Уже в конце февраля она планирует начать играть в новой постановке. Стоит отметить, что выход на театральную сцену в антрепризе актрисы "уровня" Порошиной стоит около 300 000 руб. После родов Мария заключила договор, подразумевающий медицинское обслуживание пятого ребенка. Его срок действия составляет один год.Кинозвезда по программе премиального обслуживания заплатила примерно 350 000 руб. Медработники будут осматривать мальчика на дому. Сейчас Порошина постоянно находится возле малыша, но когда она выйдет на работу, за ребенком будет смотреть няня. Кто приходится отцом наследника актрисы, пока неизвестно. Ранее Мария признавалась, что родила сына не от супруга, а от некоего иностранца. Но ее поклонники в соцсети считают, что это просто отговорка для СМИ.