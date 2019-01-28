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Стал известен среднемесячный доход помощницы Евгения Петросяна

Стал известен среднемесячный доход помощницы Евгения Петросяна. Сообщается, что Татьяна Брухунова получает не менее 700 тысяч рублей в месяц.

Стал известен среднемесячный доход помощницы Евгения Петросяна

Некоторое время назад Татьяна Брухунова сообщила, что начала отношения с неким мужчиной. Пользователи Сети пришли к выводу, что она живет с Евгением Петросяном. Недавно пара была замечена вместе на отдыхе в Барселоне. Но при этом юморист продолжает делить имущество со своей бывшей женой Еленой Степаненко.

Стал известен среднемесячный доход помощницы Евгения Петросяна

По подсчетам, сделанным на основе данных из открытых источников в интернет-сети, стало ясно, что помощница Евгения Петросяна очень хорошо зарабатывает, и за последние несколько лет ее среднемесячный доход варьировался от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. На данный момент Татьяна Брухунова полностью контролирует финансы бывшего супруга Елены Степаненко, а также концертную деятельность юмориста.

Ранее помощница Евгения Петросяна решила показать свои богатства.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26

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