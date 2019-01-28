АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Фитнес-браслеты часто ошибаются в измерении показателей здоровья
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Оливье и «Советское шампанское» назвали угрозой нацбезопасности Украины

Дмитрий Теперик назвал салат оливье и «Советское шампанское» угрозой нацбезопасности Украины. Исполнительный директор ICDS является гражданином Эстонии и такой вывод сделал на основании опыта своего государства.
Оливье и «Советское шампанское» назвали угрозой нацбезопасности Украины

Дмитрий Теперик уверен, что Россия нарочно возрождает многие традиции, которые достались со времен СССР, пишет "ПолитЭксперт". Например, довольно часто можно встретить на просторах Сети картинки, где к празднику Новый год изображены салат оливье и «Советское шампанское». По его мнению, в этих фотографиях скрыт «враждебный смысл» для Украины и «чужеродный» для Эстонии. Жители Прибалтики не хотят, чтобы в их странах присутствовало что то, напоминающее о Союзе. Теперик уверен, что это не «безобидные мемы», а вполне агрессивные послания.

Следуя этой логике, Дмитрий Теперик считает, что правительству Украины нужно признать салат оливье угрозой своей нацбезопасности. Ведь традиции и смысл этой страны был когда-то заменен на советские. Примечательно, что страны Прибалтики и Украина на сегодняшний день уверены, что Россия во времена СССР «оккупировала» их территории.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анжелика Варум рассказала фанатам, как
Уроженка Брянска в тираже «Русского
Chevrolet представила спецверсию
Mercedes-Benz объявил об отзыве с
Мария Порошина ради денег выйдет из
Похищение картины Куинджи и кража шубы
Компания LG приступает к исследованиям
Стал известен среднемесячный доход
Оливье и «Советское шампанское» назвали
Известную певицу Кэти Топурию сравнили
Фотошпионы зафиксировали обновлённый
Новой избранницей Александра Цекало
Медики: Фитнес-браслеты часто ошибаются
Известная блогерша раскритиковала
Ученые: Секс снижает кровяное давление
В Blackberry разрабатывают новый
Intel терпит провал с разработкой
Эксперты рекомендуют не целовать
Компания Pelican представила новый
В Toshiba разработали двойную солнечную
Смартфон Intel с гибким экраном сможет
Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает
Производителей могут заставить
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Анна Хилькевич заявила, что ради дочери
Автомобиль Lamborghini Urus получил
Эвелина Блёданс рассказала об онкологии
Oppo предлагает оригинальную и
Елизавета Пескова хочет поговорить с
Поцелуй расскажет, как партнеры
Просмотреть все новости