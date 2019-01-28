Оливье и «Советское шампанское» назвали угрозой нацбезопасности Украины
Дмитрий Теперик назвал салат оливье и «Советское шампанское» угрозой нацбезопасности Украины. Исполнительный директор ICDS является гражданином Эстонии и такой вывод сделал на основании опыта своего государства.
Дмитрий Теперик уверен, что Россия нарочно возрождает многие традиции, которые достались со времен СССР, пишет "ПолитЭксперт". Например, довольно часто можно встретить на просторах Сети картинки, где к празднику Новый год изображены салат оливье и «Советское шампанское». По его мнению, в этих фотографиях скрыт «враждебный смысл» для Украины и «чужеродный» для Эстонии. Жители Прибалтики не хотят, чтобы в их странах присутствовало что то, напоминающее о Союзе. Теперик уверен, что это не «безобидные мемы», а вполне агрессивные послания.
Следуя этой логике, Дмитрий Теперик считает, что правительству Украины нужно признать салат оливье угрозой своей нацбезопасности. Ведь традиции и смысл этой страны был когда-то заменен на советские. Примечательно, что страны Прибалтики и Украина на сегодняшний день уверены, что Россия во времена СССР «оккупировала» их территории.
Дмитрий Теперик уверен, что Россия нарочно возрождает многие традиции, которые достались со времен СССР, пишет "ПолитЭксперт". Например, довольно часто можно встретить на просторах Сети картинки, где к празднику Новый год изображены салат оливье и «Советское шампанское». По его мнению, в этих фотографиях скрыт «враждебный смысл» для Украины и «чужеродный» для Эстонии. Жители Прибалтики не хотят, чтобы в их странах присутствовало что то, напоминающее о Союзе. Теперик уверен, что это не «безобидные мемы», а вполне агрессивные послания.
Следуя этой логике, Дмитрий Теперик считает, что правительству Украины нужно признать салат оливье угрозой своей нацбезопасности. Ведь традиции и смысл этой страны был когда-то заменен на советские. Примечательно, что страны Прибалтики и Украина на сегодняшний день уверены, что Россия во времена СССР «оккупировала» их территории.
Политика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:14