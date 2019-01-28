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Новой избранницей Александра Цекало стала голливудская актриса Дарина Эрвин

Актер Александр Цекало весной собирается жениться на голливудской актрисе Дарине Эрвин, с которой его познакомил Игорь Жижикин. Ранее Цекало развелся со своей супругой Викторией Галушкой, поводом для этого события послужили измены мужа с любовницей, которой, по всей видимости, и была Дарина Эрвин.
Новой избранницей Александра Цекало стала голливудская актриса Дарина Эрвин

По словам фотографа Филиппа Калмбача, сделавшего в 2017 году для Дарины Эрвин портфолио, актриса по линии матери имеет русские корни, а отец ее — кореец. Кроме того, у нее есть родня в Казахстане. В Корее Дарину Эрвин считают очень популярной и красивой, поэтому неудивительно, что Александру Цекало она очень понравилась. В основном актриса снималась в эпизодических ролях, однако ей удалось поработать с Шэрон Стоун в картине «Кое-что на день рождения».

Достоверно неизвестно, как актер познакомился с Дариной Эрвин. Свести их мог Игорь Жижикин, он часто ездит в Голливуд по работе. Кроме того, его в компании Александра Цекало и Дарины Эрвин видели в ресторане. Что же касается бывшей жены Цекало, то она с детьми переедет в Химки, где идет строительство нового дома. Сам Александр Цекало останется жить в особняке на Рублевке.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:59

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