Фотошпионы зафиксировали обновлённый кроссовер Peugeot 3008
Фотошпионы во время тестов заметили обновлённую версию кроссовера Peugeot 3008. Авто было облачено в большой слой камуфляжа и имело обильные фальш-обвесы.
Большую часть камуфляжа установили на переднюю часть авто. Поэтому можно предположить, что основные изменения будут непосредственно здесь. В задней части наблюдается легкий камуфляж. В данном случае изменениям подверглись фонари, а также линия крыши. На левом борту машины размещается порт зарядки, что говорит о том, что в транспортном средстве усыновлен гибридный привод. Авто оснащается 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, который функционирует на пару с двумя электродвигателями. Автомобиль генерирует в общем 296 лошадиных сил за счёт наличия двух электрических моторов. В кроссовере усыновили полный привод. В салон Peugeot 3008 внедрили цифровую панель приборов типа i-Cockpit, дополнительный функционал для комфорта, а также безопасности водителя. Модель оснастят мультимедийным комплексом, имеющим поддержку гаджетов.
Согласно ожиданиям, рестайлинговая модификация должна дебютировать до конца 2019 года. Через пару недель дилерами марки будут открыты продажи кроссовера, включая также вариации, получившие гибридную силовую установку.
Большую часть камуфляжа установили на переднюю часть авто. Поэтому можно предположить, что основные изменения будут непосредственно здесь. В задней части наблюдается легкий камуфляж. В данном случае изменениям подверглись фонари, а также линия крыши. На левом борту машины размещается порт зарядки, что говорит о том, что в транспортном средстве усыновлен гибридный привод. Авто оснащается 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, который функционирует на пару с двумя электродвигателями. Автомобиль генерирует в общем 296 лошадиных сил за счёт наличия двух электрических моторов. В кроссовере усыновили полный привод. В салон Peugeot 3008 внедрили цифровую панель приборов типа i-Cockpit, дополнительный функционал для комфорта, а также безопасности водителя. Модель оснастят мультимедийным комплексом, имеющим поддержку гаджетов.
Согласно ожиданиям, рестайлинговая модификация должна дебютировать до конца 2019 года. Через пару недель дилерами марки будут открыты продажи кроссовера, включая также вариации, получившие гибридную силовую установку.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00