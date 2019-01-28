Эксперты рекомендуют не целовать домашних ежей
Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США порекомендовали не ласкать и не целовать домашних ежей. Связано это с тем, что данные животные могут переносить сальмонеллу.
Специалисты сообщили, что домашние ежи могут быть на вид полностью здоровыми, но при этом являться носителями сальмонеллы. Обычно данная бактерия вызывает у людей диарею и боль в брюшной полости, но не требует госпитализации. При этом у детей и стариков болезнь может вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу. Эксперты рекомендуют ограничить контакт с домашними ежами и ни в коем случае их не целовать.
Также специалисты советуют после каждого прикосновения как к самому животному, так и к его жилищу тщательно вымывать руки с мылом. Убирать домик, в котором живет еж, следует на улице, поскольку его экскременты могут остаться на полу. Работники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют не давать ежам прогуливаться в тех местах, где хранится или готовится еда. Ведь это тоже может привести к сальмонелле.
Специалисты сообщили, что домашние ежи могут быть на вид полностью здоровыми, но при этом являться носителями сальмонеллы. Обычно данная бактерия вызывает у людей диарею и боль в брюшной полости, но не требует госпитализации. При этом у детей и стариков болезнь может вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу. Эксперты рекомендуют ограничить контакт с домашними ежами и ни в коем случае их не целовать.
Также специалисты советуют после каждого прикосновения как к самому животному, так и к его жилищу тщательно вымывать руки с мылом. Убирать домик, в котором живет еж, следует на улице, поскольку его экскременты могут остаться на полу. Работники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют не давать ежам прогуливаться в тех местах, где хранится или готовится еда. Ведь это тоже может привести к сальмонелле.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32