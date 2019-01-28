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Эксперты рекомендуют не целовать домашних ежей

Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США порекомендовали не ласкать и не целовать домашних ежей. Связано это с тем, что данные животные могут переносить сальмонеллу.

Эксперты рекомендуют не целовать домашних ежей

Специалисты сообщили, что домашние ежи могут быть на вид полностью здоровыми, но при этом являться носителями сальмонеллы. Обычно данная бактерия вызывает у людей диарею и боль в брюшной полости, но не требует госпитализации. При этом у детей и стариков болезнь может вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу. Эксперты рекомендуют ограничить контакт с домашними ежами и ни в коем случае их не целовать.

Также специалисты советуют после каждого прикосновения как к самому животному, так и к его жилищу тщательно вымывать руки с мылом. Убирать домик, в котором живет еж, следует на улице, поскольку его экскременты могут остаться на полу. Работники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют не давать ежам прогуливаться в тех местах, где хранится или готовится еда. Ведь это тоже может привести к сальмонелле.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32

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