Эксперты рекомендуют не целовать домашних ежей





Специалисты сообщили, что домашние ежи могут быть на вид полностью здоровыми, но при этом являться носителями сальмонеллы. Обычно данная бактерия вызывает у людей диарею и боль в брюшной полости, но не требует госпитализации. При этом у детей и стариков болезнь может вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу. Эксперты рекомендуют ограничить контакт с домашними ежами и ни в коем случае их не целовать.Также специалисты советуют после каждого прикосновения как к самому животному, так и к его жилищу тщательно вымывать руки с мылом. Убирать домик, в котором живет еж, следует на улице, поскольку его экскременты могут остаться на полу. Работники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют не давать ежам прогуливаться в тех местах, где хранится или готовится еда. Ведь это тоже может привести к сальмонелле.