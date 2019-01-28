В Blackberry разрабатывают новый смартфон Adula
Источники со ссылкой на инсайдерские данные заявили, что британские разработчики компании Blackberry разрабатывают новый смартфон Adula. Данные об этом были получены при изучении исходного кода последнего обновления приложения Blackberry DTEK.
На данный момент известно, что новый гаджет разрабатывается под брендом Blackberry Adula и числится под модельным номером BBI100. По предварительным данным, производителем смартфона выступит компания TCL. Также не исключается, что гаджет могут выпустить производители Optiemus и BB Merah Putih.
Технические характеристики устройства не раскрываются. Эксперты считают, что смартфон будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
Ранее сообщалось, что аналитики по итогам исследования рынка самым недооцененным смартфоном прошлого года был назван BlackBerry Key2.
На данный момент известно, что новый гаджет разрабатывается под брендом Blackberry Adula и числится под модельным номером BBI100. По предварительным данным, производителем смартфона выступит компания TCL. Также не исключается, что гаджет могут выпустить производители Optiemus и BB Merah Putih.
Технические характеристики устройства не раскрываются. Эксперты считают, что смартфон будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
Ранее сообщалось, что аналитики по итогам исследования рынка самым недооцененным смартфоном прошлого года был назван BlackBerry Key2.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:40