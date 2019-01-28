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Intel терпит провал с разработкой процессоров Ice Lake

Американская компания Intel может потерпеть провал с разработкой процессоров Ice Lake. Это связано с появившимися трудностями, которые относятся к интеграции поддержки интерфейса PCI Express 4.0.

Intel терпит провал с разработкой процессоров Ice Lake

Эксперты утверждают, что скорее всего, Intel перенесет выпуск 10-нанометрового процессора на следующий год. Однако к тому моменту производитель интегральной микросхемной электроники AMD заполнит потребительский рынок более дешевыми 7-нанометровыми процессорами Ryzen 3000.

Интернет-ресурс KitGuru, ссылаясь на источник, рассказывает, что производители компании Intel столкнулись с трудностями внедрения в наборы схем интерфейса PCIe 4.0. В сообщении также идет речь о том, что разработчики приступили к данной работе недавно. Именно из-за этого они не успевают завершить работу в сроки, которые были заявлены ими еще в прошлом году. Тогда сотрудники компании уверяли, что новинка выйдет в свет во второй половине 2019 года.

На сегодняшний день компания Intel не отреагировала на появившуюся в Сети информацию касательно возникших проблем с интеграцией PCIe 4.0 в чипсеты, а также переноса даты выпуска девайса.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:32

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