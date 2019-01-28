Известная блогерша раскритиковала ведущую «Дома-2» Ксению Бородину





Безжалостным осуждениям и издевкам подверглась телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.Недавно в Сети появился видеоролик, на котором знаменитая блогерша и астролог Ирина Чукреева критикует Бородину. Выяснилось, блогеру самой пришлось наблюдать за звездой телестройки на одной из светских вечеринок.По словам Ирины, за проведение мероприятия по случаю открытия новой студии эпиляции в столице Ксения Бородина потребовала больше полумиллиона рублей. Но руководству салона не понравилось, как она провела вечеринку и якобы сделала новой студии антирекламу, в ответ на что ведущая «Дома-2» поспешила возмутиться и устроить администрации скандал.В результате за все пришлось отдуваться заказчице Анне Горобец, за которую решила заступиться ее близкая подруга, та самая известная блогерша Ирина Чукреева. Оказывается, что именно она и спровоцировала Ксению на скандал.Видеоблогерша не только поспешила указать Бородиной на ее место, но и напомнила звезде «Дома-2», что на реалити-шоу вместе с ней ежедневно транслируют на телеканале «ТНТ» и многих других «легкодоступных девушек». Также Чукреева подчеркнула, что такие, как Ксения после закрытия соцсетей пойдут зарабатывать себе на жизнь с помощью древнейшей профессии.