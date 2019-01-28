Компания Pelican представила новый прочный чехол для iPhone





Нужно обратить внимание на то, что чехол полностью прилегает к устройству. Это делает его неуязвимым при падении. Почти вся конструкция сделана из пластика высокого качества с технологией HPX, обеспечивающая двухслойную защиту iPhone. Чтобы гаджет звучал громче, разработчики оснастили чехол кнопками, которые поднимаются. Для разнообразия также есть несколько вариантов цветов боковой кнопки, которая сделала из металла. Предлагаемые цвета: золой, розовое золото и серебристый. Также предусмотрены необходимые отверстия для динамика, переключателя вызова, камер на тыльной стороне корпуса и порта Lightning.Бампер имеет возможность подниматься, что дает возможность защищать стекло iPhone от поверхностей, на которых он будет лежать «лицом». Вес новинки составляет 118 грамм, а приобрести его можно почти за 50 долларов. В стоимость также входит пожизненная гарантия на товар.