АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Компания Pelican представила новый прочный чехол для iPhone

Компания Pelican представила новый чехол для iPhone (Apple), который защитит смартфон он удара при падении. Новинке присвоен сертификат, соответствующий классу защиты MIL-STD 810G.
Компания Pelican представила новый прочный чехол для iPhone

Нужно обратить внимание на то, что чехол полностью прилегает к устройству. Это делает его неуязвимым при падении. Почти вся конструкция сделана из пластика высокого качества с технологией HPX, обеспечивающая двухслойную защиту iPhone. Чтобы гаджет звучал громче, разработчики оснастили чехол кнопками, которые поднимаются. Для разнообразия также есть несколько вариантов цветов боковой кнопки, которая сделала из металла. Предлагаемые цвета: золой, розовое золото и серебристый. Также предусмотрены необходимые отверстия для динамика, переключателя вызова, камер на тыльной стороне корпуса и порта Lightning.

Бампер имеет возможность подниматься, что дает возможность защищать стекло iPhone от поверхностей, на которых он будет лежать «лицом». Вес новинки составляет 118 грамм, а приобрести его можно почти за 50 долларов. В стоимость также входит пожизненная гарантия на товар.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Intel терпит провал с разработкой
Эксперты рекомендуют не целовать
Компания Pelican представила новый
В Toshiba разработали двойную солнечную
Смартфон Intel с гибким экраном сможет
Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает
Производителей могут заставить
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Анна Хилькевич заявила, что ради дочери
Автомобиль Lamborghini Urus получил
Эвелина Блёданс рассказала об онкологии
Oppo предлагает оригинальную и
Елизавета Пескова хочет поговорить с
Поцелуй расскажет, как партнеры
Екатерина Архарова сообщила
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП
В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi
Депутат Верховной Рады обвинил
Fiat 500 попал в Книгу рекордов
«Дом-2»: Мондезир Свет-Амур признался,
Илана Юрьева называет свою дочь Диану
Андрей Аршавин встретил Новый год в
В Сети опубликовали снимки флагманского
Участник "Дома-2" Алексей Безус
Эксперты назвали все плюсы новой модели
Ясновидящая Галина Янко предсказала
Производство автомобилей ГАЗ запустят в
Соединённые Штаты разместят в Японии
Украинская фаворитка отбора на
Tesla планирует создать новую систему
Просмотреть все новости