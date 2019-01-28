В Toshiba разработали двойную солнечную панель с эффективностью до 40%





Данные панели способны поглощать световые потоки в более широких диапазонах длин волн, увеличивая свою эффективность. Но в производстве они намного дороже обычных панелей, имеющих один слой из кремниевых фотоэлементов. Двухслойные солнечные панели выпускают, применяя внешний прозрачный слой, в состав которого входит арсенид галлия. Эффективность данных панелей составляет от 30 до 40 процентов, что на 50 – 100 процентов больше, чем могут «предложить» однослойные кремниевые элементы. В массовом производстве применять такие материалы экономически невыгодно. Специалисты Toshiba закончили разработку двойного солнечного элемента на основе Cu2O (меди), эффективность которого составляет 30–40%.Представители фирмы обещают, что технология производства новых панелей будет доведена до коммерческого уровня на протяжении следующих 3 лет. Не потеряв эффективность панелей, в компании планируют основательно оптимизировать технический процесс.