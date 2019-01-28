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Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает страсть 74-летнего Майкла Дугласа

В одном из своих недавних интервью Кэтрин Зета-Джонс поделилась секретом семейного счастья. Знаменитая актриса рассказала, что разжигает страсть Майкла Дугласа чечеткой.

Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает страсть 74-летнего Майкла Дугласа

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс счастливо живут в браке вот уже 19 лет. Недавно в США состоялось вручение премии Гильдии, звездная пара появилась на данном мероприятии и дала небольшое интервью. Знаменитая актриса решила поделиться секретом своей счастливой жизни с супругом. Звезда кинокартины "Маска Зорро" сообщила, что ей до сих пор удается распалять страсть в 74-летнем актере. Кэтрин Зета-Джонс заявила, что ее возлюбленный просто обожает, когда она перед ним танцует чечетку.

Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает страсть 74-летнего Майкла Дугласа

Многим известно, что у актрисы есть собственная танцевальная студия, которая находится у нее дома. И у Майкла Дугласа спросили, имеется ли у него свой "уголок", где он может побыть один и подумать. Знаменитость ответил, что у него есть личный кабинет, но в нем он не часто надевает туфли для танцев.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:06

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