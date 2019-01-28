Производителей могут заставить обогащать молоко и соль витаминами





Алексей Гордеев отметил, что население России необходимо обеспечить продуктами с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. В частности, соль будет подвержена обязательному йодированию, а молоко начнут обогащать витаминами.Еще в 2013 году партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, подразумевающий, что производители поваренной соли на добровольной основе будут проводить ее йодирование перед реализацией. Но таковая модель не оправдала себя. Правительство полагает, что йодирование поваренной соли имеет не только положительный экономический эффект, поскольку здоровые продукты будут способствовать интеллектуальному и физическому развитию нации.