Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала про сильную грозу во время перелета

«Спасибо Боже, что у нас все обошлось!, - поблагодарила Дарья Всевышнего за положительный исход событий[/justify].

По словам Дарьи, ей пришлось перенести настоящий кошмар во время перелета из России в Турцию.На днях звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram новый пост и рассказала, что ее переполняют эмоции ужаса. Как выяснилось, вместо обычного часа Дарье и всем пассажирам пришлось провести на борту самолета почти шесть часов, что не на шутку их перепугало. По словам Пынзарь, уже на втором часу перелета у людей началась паника, которую с трудом удавалось успокоить бортпроводницам.Оказывается, что из-за страшной грозы авиалайнер никак не мог приземлиться ни в одной из воздушных гаваней. А пассажирам даже пришлось наблюдать за воронкой, которая из воды образовалась за бортом самолета. Если верить словам бывшей участницы телестройки «Дом-2», то картинка была не для слабонервных.Пынзарь призналась, что теперь будет тщательней просматривать прогноз погоды, дабы избежать подобного инцидента в будущем. Более того, блондинка попросила всех интернет-пользователей всегда помнить лишь об одном: жизнь одна, и ее нужно ценить.