Анна Хилькевич заявила, что ради дочери победила клаустрофобию
Анна Хилькевич опубликована новое фото в Instagram. Также звезда сериала "Универ" рассказала своим подписчикам, что поборола клаустрофобию ради дочери.
На данный момент Анна Хилькевич с семьей отдыхает в Таиланде. Но при этом актриса не забывает про своих преданных поклонников и постоянно публикует в социальной сети фото и видео. Несколько часов назад на странице звезды "Универа" появился снимок. На фотографии запечатлена Анна Хилькевич на лодке в спасательном жилете. В комментарии актриса написала: "С моей-то «любовью» к замкнутым пространствам только в пещеру, но рядом ребёнок, и поэтому приходится стойко делать вид, что мне совсем не страшно)". В конце поста она добавила, что дети делают родителей только сильнее.
Подписчики написали: "Я собак боялась, но после нападения одной собаки на нас с сыном стала бесстрашной)", "Я так в самолёте, сама боюсь, но не показываю дочке, говорю, что все хорошо", "Я тоже страдаю клаустрофобией". Всего за несколько десятков минут пост Анны Хилькевич набрал более 89 тысяч лайков.
На данный момент Анна Хилькевич с семьей отдыхает в Таиланде. Но при этом актриса не забывает про своих преданных поклонников и постоянно публикует в социальной сети фото и видео. Несколько часов назад на странице звезды "Универа" появился снимок. На фотографии запечатлена Анна Хилькевич на лодке в спасательном жилете. В комментарии актриса написала: "С моей-то «любовью» к замкнутым пространствам только в пещеру, но рядом ребёнок, и поэтому приходится стойко делать вид, что мне совсем не страшно)". В конце поста она добавила, что дети делают родителей только сильнее.
Подписчики написали: "Я собак боялась, но после нападения одной собаки на нас с сыном стала бесстрашной)", "Я так в самолёте, сама боюсь, но не показываю дочке, говорю, что все хорошо", "Я тоже страдаю клаустрофобией". Всего за несколько десятков минут пост Анны Хилькевич набрал более 89 тысяч лайков.