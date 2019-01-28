Анна Хилькевич заявила, что ради дочери победила клаустрофобию

На данный момент Анна Хилькевич с семьей отдыхает в Таиланде. Но при этом актриса не забывает про своих преданных поклонников и постоянно публикует в социальной сети фото и видео. Несколько часов назад на странице звезды "Универа" появился снимок. На фотографии запечатлена Анна Хилькевич на лодке в спасательном жилете. В комментарии актриса написала: "С моей-то «любовью» к замкнутым пространствам только в пещеру, но рядом ребёнок, и поэтому приходится стойко делать вид, что мне совсем не страшно)". В конце поста она добавила, что дети делают родителей только сильнее.Подписчики написали: "Я собак боялась, но после нападения одной собаки на нас с сыном стала бесстрашной)", "Я так в самолёте, сама боюсь, но не показываю дочке, говорю, что все хорошо", "Я тоже страдаю клаустрофобией". Всего за несколько десятков минут пост Анны Хилькевич набрал более 89 тысяч лайков.