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Эвелина Блёданс рассказала об онкологии Андрея Харитонова

Знаменитая российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс посвятила новый пост в Instagram своему другу и коллеге Андрею Харитонову. Дело в том, что советский актер и сценарист борется с онкологией, и ему не хватает средств.
Эвелина Блёданс рассказала об онкологии Андрея Харитонова

Эвелина Блёданс опубликовала серию фотографий Андрея Харитонова и его коллег. Под публикацией она рассказала о тяжелом состоянии актера, у которого уже было 8 операций, а это существенно подорвало его общее состояние. Глядя на угасающего партнера по театральной сцене, она решилась обратиться к своим подписчикам в социальной сети Instagram с просьбой о помощи. Сам Харитонов долгое время не хотел никого ни о чем просить, однако на реабилитацию ему нужны деньги. Если ничего не делать, то это может закончиться плачевно.

Эвелина Блёданс также призналась, что в далеком девстве была фанаткой Андрея Харитонова, а позднее жизнь сложилась так, что они вместе стали играть в спектакле и объездили с ним полстраны. Читателей блога актрисы огорчила новость о недуге актера, они пожелали ему скорейшего выздоравления. А кто-то посоветовал актерам театра устроить благотворительный вечер, на котором можно собрать необходимые средства. Такое мероприятие точно захотят посетить много людей.

Ранее портал ДНИ24 сообщал, что больной раком актер Андрей Харитонов живет в забвении и нищете.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:31

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