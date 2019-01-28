АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Автомобиль Lamborghini Urus получил внедорожный пакет улучшений

Автомобиль итальянской компании Lamborghini, модель Urus, оснастили внедорожным пакетом улучшений. Данное решение направлено на улучшение его проходимости в сложных дорожных условиях.
Автомобиль Lamborghini Urus получил внедорожный пакет улучшений

Комплектацию Lamborghini Urus дополнили специальным оборудованием и увеличенным клиренсом, который достигает теперь 248 миллиметров.
Благодаря опциональному Off-Road пакету автомобиль получил дооснащение. Оно предполагает стальную защиту днища и защитный обвес, сделанные из неокрашенного пластика, а также колеса с дисками в 21 дюйм, которые «обуты» во всесезонную резину. Изменения претерпели также углы съезда и въезда. Они достигли соответственно 27,9 и 28,3 градусов.

Подкапотное пространство разработчики оснастили битурбированным двигателем, который имеет объем четыре литра и силовую мощность 650 «лошадей», а также 850 Нм крутящего момента. Производитель уверяет, что динамика автомобиля Lamborghini Urus позволяет набрать ему разгон с места за 3,6 секунды до 100 километров в час, а за 12,8 секунд – до 200 километров в час.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Blackberry разрабатывают новый
Intel терпит провал с разработкой
Эксперты рекомендуют не целовать
Компания Pelican представила новый
В Toshiba разработали двойную солнечную
Смартфон Intel с гибким экраном сможет
Кэтрин Зета-Джонс чечеткой разжигает
Производителей могут заставить
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Анна Хилькевич заявила, что ради дочери
Автомобиль Lamborghini Urus получил
Эвелина Блёданс рассказала об онкологии
Oppo предлагает оригинальную и
Елизавета Пескова хочет поговорить с
Поцелуй расскажет, как партнеры
Екатерина Архарова сообщила
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП
В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi
Депутат Верховной Рады обвинил
Fiat 500 попал в Книгу рекордов
«Дом-2»: Мондезир Свет-Амур признался,
Илана Юрьева называет свою дочь Диану
Андрей Аршавин встретил Новый год в
В Сети опубликовали снимки флагманского
Участник "Дома-2" Алексей Безус
Эксперты назвали все плюсы новой модели
Ясновидящая Галина Янко предсказала
Производство автомобилей ГАЗ запустят в
Соединённые Штаты разместят в Японии
Украинская фаворитка отбора на
Просмотреть все новости