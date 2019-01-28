Автомобиль Lamborghini Urus получил внедорожный пакет улучшений





Комплектацию Lamborghini Urus дополнили специальным оборудованием и увеличенным клиренсом, который достигает теперь 248 миллиметров.Благодаря опциональному Off-Road пакету автомобиль получил дооснащение. Оно предполагает стальную защиту днища и защитный обвес, сделанные из неокрашенного пластика, а также колеса с дисками в 21 дюйм, которые «обуты» во всесезонную резину. Изменения претерпели также углы съезда и въезда. Они достигли соответственно 27,9 и 28,3 градусов.Подкапотное пространство разработчики оснастили битурбированным двигателем, который имеет объем четыре литра и силовую мощность 650 «лошадей», а также 850 Нм крутящего момента. Производитель уверяет, что динамика автомобиля Lamborghini Urus позволяет набрать ему разгон с места за 3,6 секунды до 100 километров в час, а за 12,8 секунд – до 200 километров в час.