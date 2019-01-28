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В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя погибшими

В Бишбулякском районе республики Башкирия на трассе Бижбуляк-Мияки столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Chevrolet Niva. В результате автоаварии погибли четыре человека. ДТП было устроено пьяным водителем.
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя погибшими

Инцидент произошел утром 27 января. Пьяный водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся "лоб в лоб" с другим автомобилем. При столкновении многочисленные ранения, которые привели к гибели, получили водитель ВАЗ 1985 года рождения и три пассажирки, находившиеся в салоне. Они скончались на месте происшествия. Виновник происшествия получил незначительные травмы.

Причины столкновения устанавливаются. По факту аварии проводится проверка. На место выезжали сотрудники полиции и скорой. По итогам ДТП движение на участке трассы было затруднено, поскольку автомобили получили значительные механические повреждения.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:11

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