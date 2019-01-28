В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя погибшими





Инцидент произошел утром 27 января. Пьяный водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся "лоб в лоб" с другим автомобилем. При столкновении многочисленные ранения, которые привели к гибели, получили водитель ВАЗ 1985 года рождения и три пассажирки, находившиеся в салоне. Они скончались на месте происшествия. Виновник происшествия получил незначительные травмы.Причины столкновения устанавливаются. По факту аварии проводится проверка. На место выезжали сотрудники полиции и скорой. По итогам ДТП движение на участке трассы было затруднено, поскольку автомобили получили значительные механические повреждения.