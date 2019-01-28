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Елизавета Пескова хочет поговорить с обвинившим ее в «проедании денег русских»

Елизавета Пескова ищет человека, который спросил ее о том, каково это «есть на деньги русских». По словам дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, когда она ужинала со своей мамой в парижском ресторане, неизвестный человек подошел к входу и попросил сотрудника заведения передать ей такой вопрос.
Елизавета Пескова хочет поговорить с обвинившим ее в «проедании денег русских»

За мужчиной в погоню бросился друг Елизаветы Песковой. Он передал ему контактные данные дочери пресс-секретаря, и теперь Елизавета Пескова хочет, чтобы Дмитрий (так зовут мужчину) связался с ней. Она готова обсудить волнующий его вопрос и поговорить о том, что ему в ней не нравится.

Эту историю Елизавета Пескова рассказала на своей официальной странице в Instagram. Возмущенные подписчики дочери пресс-секретаря тут же встали на ее защиту. Они призывали, чтобы нападки на девушку прекратились. Требовали перестать обвинять ее и быть такими агрессивными. Стоить отметить, что количество защитников преобладало над теми, кто был согласен с незнакомцем, задавшим «острый» вопрос.



 
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Политика / Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:26

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