Елизавета Пескова хочет поговорить с обвинившим ее в «проедании денег русских»

За мужчиной в погоню бросился друг Елизаветы Песковой. Он передал ему контактные данные дочери пресс-секретаря, и теперь Елизавета Пескова хочет, чтобы Дмитрий (так зовут мужчину) связался с ней. Она готова обсудить волнующий его вопрос и поговорить о том, что ему в ней не нравится.Эту историю Елизавета Пескова рассказала на своей официальной странице в Instagram. Возмущенные подписчики дочери пресс-секретаря тут же встали на ее защиту. Они призывали, чтобы нападки на девушку прекратились. Требовали перестать обвинять ее и быть такими агрессивными. Стоить отметить, что количество защитников преобладало над теми, кто был согласен с незнакомцем, задавшим «острый» вопрос.