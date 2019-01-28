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Депутат Верховной Рады обвинил инопланетян в захвате Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович обвинил инопланетян в захвате Украины. По мнению нардепа, только так можно объяснить, почему киевские власти издеваются над своим народом, нарушая всякие законы и убивая экономику.

Депутат Верховной Рады обвинил инопланетян в захвате Украины

Эмоциональное выступление Рабиновича состоялось в эфире телеканала «112 Украина», о чем сообщает портал «Слово и дело». Депутат назвал своих коллег по Верховой Раде «наглыми рожами», которые нарушают закон, но называют себя патриотами.

Он припомнил, что Ульяна Супрун третий год является исполняющей обязанности главы украинского Минздрава, и это при том, что по законам должность ио должна заниматься не более трех месяцев.

Рабинович уверяет, что это инопланетяне под видом людей захватили Украину, чтобы уничтожить ее экономику, выселить молодежь за границу и поссориться с соседними странами, которые исторически были ее верными и преданными партнерами.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:01

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