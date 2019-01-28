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В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi Mi 9

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию опубликовали в Сети первый тизер смартфона Xiaomi Mi 9. Дата выхода устройства не называется, но, по слухам, гаджет представят 24 февраля.
В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi Mi 9

Отметим, что именно эту дату китайские производители называют как день премьерного показа нового флагманского смартфона. Тогда же будет презентован Mi Mix 3, который поддерживает технологию сети 5G. Эксперты отмечают, что производители могут подготовить несколько сюрпризов, среди которых будет презентация Xiaomi Mi 9. Судя по тизерной фотографии, готовящийся смартфон получит дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей. По неофициальной информации, устройство должно получить камеру с датчиками на 18, 8 и 48 мегапикселей и процессор Qualcomm Snapdragon 855. По другим данным камера будет делать снимки качеством 20, 24 и 48 мегапикселей.

Отметим, что до этого на своей странице в социальной сети Weibo глава Xiaomi Лин Бин опроверг информацию о скором выходе Xiaomi Mi 9.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:08

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