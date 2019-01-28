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Екатерина Архарова сообщила подписчикам, что у нее пропал муж

На странице своего Instagram Екатерина Архарова опубликовала новый пост. Экс-супруга Марата Башарова сообщила своим подписчикам, что у нее пропал муж.

Екатерина Архарова сообщила подписчикам, что у нее пропал муж

Несколько часов назад в Instagram Екатерины Архаровой появилось фото ее супруга. В комментарии актриса написала, что ее муж два дня назад вышел в кафе совсем ненадолго, но он до сих пор не вернулся домой. Экс-супруга Марата Башарова сообщила, что мобильный телефон у ее возлюбленного отключен, и на работе он не появлялся. Также она сообщила, в чем был одет ее супруг. В конце своего поста Екатерина Архарова попросила всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ее мужа, сообщить ей.

Екатерина Архарова сообщила подписчикам, что у нее пропал муж

Преданные поклонники актрисы отреагировали моментально. Они написали: "Будем молиться и верить!!!", "Екатерина, держитесь! Какой ужас! В голове не укладывается!!", "Катя, я от всей души желаю вам, чтобы Артём нашёлся! Пусть все у вас обойдётся!", "Желаем всего наилучшего и надеемся, Екатерина держите нас в курсе".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:13

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