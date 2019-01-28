Oppo предлагает оригинальную и уникальную маскировку телефонной камеры





Проведя пальцем в правую сторону от неё, отобразятся иконки прочих приложений. При этом ячейка приложения камеры никуда не денется. Патентной заявке дали название «Mobile phone with app icon interface». Из фото видно, что на тыльной панели устройства разместится сдвоенная камера. По середине смартфона имеется сканер отпечатков пальцев.Модель получила 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, порт USB, нижнюю грань со специально прорезью громкоговорителя, качественные плоские антенны.