Fiat 500 попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый смешной в мире автомобиль





Как известно в список Книги рекордов Гиннесса можно попасть благодаря разным заслугам. Транспортные средства вносят в нее не только за быстроту или медлительность, но еще и за необычность, а также оригинальность. К примеру, созданный жителем Великобритании Луи Борси автомобиль стал самым легким. Он был собран в 1900 году и весил девять с половиной килограмм, а максимальную скорость набирал до 25 километров в час. Изображение транспортного средства не сохранилось.Титул самой смешной машины получило современное произведение жительницы Италии Марии Муньо. Наружная часть ее Fiat 500 покрыта 120 килограммами натуральных волос. Для такого украшения кузова автомобиля владелице пришлось потратить 85 тысяч евро и два десятка дней на работу. Все волосы были закуплены в Индии. В процессе оформления автолюбительнице приходилось постоянно вымывать и расчесывать волосы.