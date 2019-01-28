«Дом-2»: Мондезир Свет-Амур признался, что ему не хватает «волшебства» с Анной Брянской

«Я готов на многие вещи ради нее: например, делать романтики и свидания», - отметил Свет-Амур.





По словам Мондезира, в его личной жизни нет места такой девушке, как Анна Брянская, которая то и дело отказывает ему в «волшебстве».Не успели Свет-Амур и Брянская объявить о том, что намерены попытаться построить крепкую пару, как у влюбленных уже начались «серьезные» проблемы. Всем известно, что Мондезир любит девушек, на которых обращают внимание все мужчины.Не единожды участник «Острова любви» заявлял, что ему нужна эффектная пассия, готовая всячески удовлетворять все его потребности. Впрочем, как выяснилось, его избранница Анна оказалась совершенно не такой. Девушка то и дело говорит о том, что устала от домогательств мускулистого красавчика, так как не привыкла к такому напору.Несколько часов назад в Интернете появилось очередное интервью с Мондезиром, в котором он признался, что ему не хватает «волшебства» с Анной. По словам Свет-Амура, он считает себя нормальным мужчиной и не понимает, как можно близко общаться с девушкой и не спать с ней.Участник «Дома-2» добавил, что отсутствие «волшебства» с Брянской не является основной причиной, почему им не суждено быть вместе. Оказывается, что все дело в разногласиях и в довольно странном поведении девушки. На данный момент Мондезир намерен наблюдать за Анной, так как полностью не доверяет ей.