Илана Юрьева называет свою дочь Диану настоящей подругой





Несмотря на то, что Диане всего 3,5 года, Илана Юрьева с гордостью называет ее своей лучшей подругой. Они любят проводить много времени вместе, например, готовить обеды. Чтобы наследнице было удобно, она ставит около раковины свою лесенку, которая хранится в ванной. Знаменитая мама может похвастаться умением своей дочери нарезать бананы и огурцы. А еще Диана очень ответственная, поэтому Юрьева может полностью на нее положиться.В силу того, что «Уральские пельмени» много гастролируют, Иланы Юрьевой часто не бывает дома, однако она всегда старается привезти своей наследнице интересный презент из поездки. В путешествиях всей семьей Диана может выбрать подарок себе сама. Например, на море ей приглянулись надувные нарукавники, в них она уже и пошла купаться. Что касается супруга Юрьевой, то он учит их дочь правильно нырять, поскольку сама отлично это делает.