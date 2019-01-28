Илана Юрьева называет свою дочь Диану настоящей подругой
Участница телешоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в одном из своих интервью рассказала о своей не по годам взрослой дочери. Диана уже помогает маме на кухне и стала для нее настоящей подругой.
Несмотря на то, что Диане всего 3,5 года, Илана Юрьева с гордостью называет ее своей лучшей подругой. Они любят проводить много времени вместе, например, готовить обеды. Чтобы наследнице было удобно, она ставит около раковины свою лесенку, которая хранится в ванной. Знаменитая мама может похвастаться умением своей дочери нарезать бананы и огурцы. А еще Диана очень ответственная, поэтому Юрьева может полностью на нее положиться.
В силу того, что «Уральские пельмени» много гастролируют, Иланы Юрьевой часто не бывает дома, однако она всегда старается привезти своей наследнице интересный презент из поездки. В путешествиях всей семьей Диана может выбрать подарок себе сама. Например, на море ей приглянулись надувные нарукавники, в них она уже и пошла купаться. Что касается супруга Юрьевой, то он учит их дочь правильно нырять, поскольку сама отлично это делает.
Несмотря на то, что Диане всего 3,5 года, Илана Юрьева с гордостью называет ее своей лучшей подругой. Они любят проводить много времени вместе, например, готовить обеды. Чтобы наследнице было удобно, она ставит около раковины свою лесенку, которая хранится в ванной. Знаменитая мама может похвастаться умением своей дочери нарезать бананы и огурцы. А еще Диана очень ответственная, поэтому Юрьева может полностью на нее положиться.
В силу того, что «Уральские пельмени» много гастролируют, Иланы Юрьевой часто не бывает дома, однако она всегда старается привезти своей наследнице интересный презент из поездки. В путешествиях всей семьей Диана может выбрать подарок себе сама. Например, на море ей приглянулись надувные нарукавники, в них она уже и пошла купаться. Что касается супруга Юрьевой, то он учит их дочь правильно нырять, поскольку сама отлично это делает.