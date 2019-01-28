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Андрей Аршавин встретил Новый год в одиночестве

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, что Новый год он провел в одиночестве. Об этом спортсмен признался в программе «Блиц», когда ведущий спросил его, как он проводил старый год.
Андрей Аршавин встретил Новый год в одиночестве

Несмотря на то, что у спортсмена имеются две семьи, ни одна из них не позвала его встретить Новый год вместе. Девять лет совместной жизни Андрей Аршавин провел с Юлией Барановской, которую он «некрасиво» оставил с двумя детьми, когда та была беременной. Затем он женился на Алисе Казьминой. В браке у них родилась дочь Есения, но из-за частых измен мужа они развелись.

Поклонники футболиста критиковали Андрея Аршавина за то, что тот игнорирует своих детей. Но в январе спортсмен опубликовал у себя в Instagram совместную фотографию с детьми. Многие посчитали, что это знак и Андрей Аршавин пытается восстановить отношения с Юлией Барановской, но после его признания все оказалось совсем не так. Возможно, встретив Новый год в одиночестве, он решил возобновить общение с сыновьями.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:26

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