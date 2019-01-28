В Сети опубликовали снимки флагманского смартфона Meizu 16s





Устройство наделили аккумуляторной батареей увеличенной емкости. Топ-менеджер компании отмечает, что дисплей в верхней части отступает от рамки на полтора миллиметра меньше в сравнении с версией Meizu 16th. Вследствие этого фронтальная камера, скорее всего, разместится в рамке. Версию наделят специальным сканером отпечатков. Специалисты компании его встроили в дисплей смартфона. Емкость применяемой батареи будет больше емкости аккумулятора, используемого в версии 16th Plus. Новая модель станет немного толще более ранних экземпляров.Ранее сообщалось, что экран имеет диагональ на 6,2 дюйма. Смартфон оснащается адаптером NFC, а также SoC Qualcomm Snapdragon 855.