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В Сети опубликовали снимки флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети опубликовали фотографии флагманского современного смартфона модификации Meizu 16s. У него отсутствует вырез под камеру, поскольку её интегрировали непосредственно в рамку смартфона.

В Сети опубликовали снимки флагманского смартфона Meizu 16s

Устройство наделили аккумуляторной батареей увеличенной емкости. Топ-менеджер компании отмечает, что дисплей в верхней части отступает от рамки на полтора миллиметра меньше в сравнении с версией Meizu 16th. Вследствие этого фронтальная камера, скорее всего, разместится в рамке. Версию наделят специальным сканером отпечатков. Специалисты компании его встроили в дисплей смартфона. Емкость применяемой батареи будет больше емкости аккумулятора, используемого в версии 16th Plus. Новая модель станет немного толще более ранних экземпляров.

Ранее сообщалось, что экран имеет диагональ на 6,2 дюйма. Смартфон оснащается адаптером NFC, а также SoC Qualcomm Snapdragon 855.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15

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