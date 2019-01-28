Участник "Дома-2" Алексей Безус рассказал, как несколько лет назад потерял ребенка

«Я прочитал сообщение слишком поздно..», - подчеркнул Алексей.

Несколько дней назад Безус в очередной раз спровоцировал скандал в социальных сетях своим откровенным постом. Алексей рассказал о том, каким он был в детстве, а чуть позже, выйдя в прямой эфир, поведал о девушке Олесе, которая когда-то ждала от него первенца.По словам участника реалити-шоу «Дом-2», этому малышу не было суждено появиться на свет, так как беременность у девушки была внематочная, и ей пришлось перенести сложнейшую операцию. Как выяснилось, влюбленные после потери ребенка довольно быстро расстались.Этот прямой эфир Алексей решил сохранить у себя на страничке в Instagram, однако спустя время ролик пропал. Когда читатели принялись интересоваться у Безуса, почему он удалил запись, участник заявил, что ничего не удалял. Избранник Безбородовой подозревает, что его бывшая возлюбленная Олеся и ее мать пожаловались администрации социальной сети и именно поэтому прямой эфир был удален.Безус вспомнил, что его бывшая девушка незадолго до того, как прямой эфир пропал с его странички, написала ему сообщение с просьбой удалить запись.Оказывается, что с участником «Дома-2» связывалась и родительница его экс-возлюбленной, которая просила удалить прямой эфир, так как она боится, что эта запись может испортить отношения ее дочери с новым бойфрендом.