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Ясновидящая Галина Янко предсказала Диане Арбениной третьего ребенка

Ясновидящая Галина Янко предрекла певице и лидеру группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной пополнение в семье. По словам провидицы, артистка в ближайшем будущем усыновит третьего ребенка, благодаря чему благополучно разрешит все проблемы со здоровьем.
Ясновидящая Галина Янко предсказала Диане Арбениной третьего ребенка

Уже продолжительное время ходят слухи, что у Дианы Арбениной имеются проблемы со здоровьем, которые певица старается не оглашать. Однако ясновидящая Галина Янко уверена, что какие бы проблемы не существовали, они не смогут повлиять на продолжительность жизни певицы, ведь она родилась под знаком бесконечности.

Ясновидящая Галина Янко предсказала Диане Арбениной, что нынешний год станет для нее невероятно насыщенным. Ей предстоит жить сразу на две страны. В России она будет выступать с концертами, а за границей большую часть времени она проведет со своими детьми. Кроме того, в 2019 году Диана Арбенина может порадовать своих фанатов двумя новыми хитами. Но самое главное, у певицы появится третий ребенок, которого она усыновит.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:37

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