Соединённые Штаты разместят в Японии новый мощный наземный радар
Соединённые Штаты к 2025 году собираются разместить на территории Японии новую мощную версию наземного радара. США это делают для укрепления обороны государства от возможного удара межконтинентальных современных баллистических ракет.
Аналогичный радарный комплекс должен появиться на Гаваях в 2023 году. Это позволит расширить зону покрытия. Благодаря такой системе слежения предоставляется возможность фиксирования запуска ракет, включая те, которые отправляют с мобильных пусковых установок, передачи данных о месте запуска, а также траектории полета для полного их уничтожения при помощи противоракет, размещаемых на территории Аляски, а также Калифорнии. Согласно предположениям, комплекс в Японии поможет в предотвращении угрозы удара военных сил Северной Кореи.
Стоит отметить, что мощный удар может негативно повлиять на окружающую среду. По всей видимости, планы Вашингтона будут подвержены критике со стороны японских властей.
Аналогичный радарный комплекс должен появиться на Гаваях в 2023 году. Это позволит расширить зону покрытия. Благодаря такой системе слежения предоставляется возможность фиксирования запуска ракет, включая те, которые отправляют с мобильных пусковых установок, передачи данных о месте запуска, а также траектории полета для полного их уничтожения при помощи противоракет, размещаемых на территории Аляски, а также Калифорнии. Согласно предположениям, комплекс в Японии поможет в предотвращении угрозы удара военных сил Северной Кореи.
Стоит отметить, что мощный удар может негативно повлиять на окружающую среду. По всей видимости, планы Вашингтона будут подвержены критике со стороны японских властей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:24