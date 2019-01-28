АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Соединённые Штаты разместят в Японии новый мощный наземный радар

Соединённые Штаты к 2025 году собираются разместить на территории Японии новую мощную версию наземного радара. США это делают для укрепления обороны государства от возможного удара межконтинентальных современных баллистических ракет.

Соединённые Штаты разместят в Японии новый мощный наземный радар

Аналогичный радарный комплекс должен появиться на Гаваях в 2023 году. Это позволит расширить зону покрытия. Благодаря такой системе слежения предоставляется возможность фиксирования запуска ракет, включая те, которые отправляют с мобильных пусковых установок, передачи данных о месте запуска, а также траектории полета для полного их уничтожения при помощи противоракет, размещаемых на территории Аляски, а также Калифорнии. Согласно предположениям, комплекс в Японии поможет в предотвращении угрозы удара военных сил Северной Кореи.

Стоит отметить, что мощный удар может негативно повлиять на окружающую среду. По всей видимости, планы Вашингтона будут подвержены критике со стороны японских властей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Производство автомобилей ГАЗ запустят в
Соединённые Штаты разместят в Японии
Украинская фаворитка отбора на
Tesla планирует создать новую систему
Диетологи рассказали о способах
Певица Слава рассказала о жизни с
В Сеть попала замедленная съемка
Создана петиция на запрет выступлений
Ксения Бородина без Бузовой стала
Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым
Kia Ceed SW дебютировал на рынке России
Татьяна Тарасова раскритиковала
Американские эксперты рассказали о
Блогер рассказал о подержанной Hyundai
В Германии предложили отказаться от
Руководители Mitsubishi Motors, Renault
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover
Lynk & Co стала самой быстрорастущей
В России за 2018 год продали 35 000
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей
Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана
От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта:
Мария Захарова прокомментировала
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Просмотреть все новости