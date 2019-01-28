Соединённые Штаты разместят в Японии новый мощный наземный радар





Аналогичный радарный комплекс должен появиться на Гаваях в 2023 году. Это позволит расширить зону покрытия. Благодаря такой системе слежения предоставляется возможность фиксирования запуска ракет, включая те, которые отправляют с мобильных пусковых установок, передачи данных о месте запуска, а также траектории полета для полного их уничтожения при помощи противоракет, размещаемых на территории Аляски, а также Калифорнии. Согласно предположениям, комплекс в Японии поможет в предотвращении угрозы удара военных сил Северной Кореи.Стоит отметить, что мощный удар может негативно повлиять на окружающую среду. По всей видимости, планы Вашингтона будут подвержены критике со стороны японских властей.