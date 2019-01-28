Производство автомобилей ГАЗ запустят в Азербайджане





По заявлению будущего руководства, завод начнет функционировать в одном из кварталов Гаджигабульского района. Изначальной задачей производства станет выпуск таких автомобилей, как «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT». В дальнейшем будет организован запуск серийного производства различной специализированной техники на базе ГАЗ. Планируется, что ежегодно предприятие сможет спускать со своих конвейеров до тысячи коммерческих транспортных средств. Известно, что инвесторы изъявили желание вложить в развитие завода сумму, превышающую четырнадцать миллионов рублей.Напомним, что еще в середине весны прошлого года «Горьковский автомобильный завод» совместно с организацией AzerMash принял решение создать дополнительный производственный цех.