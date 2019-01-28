Производство автомобилей ГАЗ запустят в Азербайджане
Официальные источники сообщили, что в Азербайджане будет запущено производство автомобилей ГАЗ. Для этого в ближайшие сроки на территории государства построят специальный промышленный комплекс.
По заявлению будущего руководства, завод начнет функционировать в одном из кварталов Гаджигабульского района. Изначальной задачей производства станет выпуск таких автомобилей, как «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT». В дальнейшем будет организован запуск серийного производства различной специализированной техники на базе ГАЗ. Планируется, что ежегодно предприятие сможет спускать со своих конвейеров до тысячи коммерческих транспортных средств. Известно, что инвесторы изъявили желание вложить в развитие завода сумму, превышающую четырнадцать миллионов рублей.
Напомним, что еще в середине весны прошлого года «Горьковский автомобильный завод» совместно с организацией AzerMash принял решение создать дополнительный производственный цех.
По заявлению будущего руководства, завод начнет функционировать в одном из кварталов Гаджигабульского района. Изначальной задачей производства станет выпуск таких автомобилей, как «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT». В дальнейшем будет организован запуск серийного производства различной специализированной техники на базе ГАЗ. Планируется, что ежегодно предприятие сможет спускать со своих конвейеров до тысячи коммерческих транспортных средств. Известно, что инвесторы изъявили желание вложить в развитие завода сумму, превышающую четырнадцать миллионов рублей.
Напомним, что еще в середине весны прошлого года «Горьковский автомобильный завод» совместно с организацией AzerMash принял решение создать дополнительный производственный цех.
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:29