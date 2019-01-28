Украинская фаворитка отбора на «Евровидение» Анна Корсун даст два концерта в России

Большинство экспертов полагают, что именно Анна Корсун, наиболее известная, как MARUV, будет удостоена чести представлять Украину в израильском городе Тель-Авив, где пройдет следующий конкурс «Евровидение». Кто будет представлять Россию на данный момент неизвестно, но имя конкурсанта объявят в ближайшие дни.Основным российским фаворитом является певец Сергей Лазарев. Если он пройдет отбор, то ему предстоит прервать гастроли, чтобы лучше подготовиться к конкурсу «Евровидение». Помогать ему в этом будет поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Стоит отметить, что в шорт-листе номинантов присутствует певица Ольга Бузова, однако шансов у нее отправиться на «Евровидение» почти нет.