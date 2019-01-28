АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Tesla планирует создать новую систему безопасности

По заявлению Илона Маска, управляющего компанией Tesla, в скором будущем планируется создание новой системы безопасности. При угоне авто либо совершении преступления в салоне машины начнет играть композиция Баха под названием "Токката и фуга ре-минор".

Tesla планирует создать новую систему безопасности

Данную информацию Илон Маск выложил на официальной своей странице в соцсети Twitter. Там же была продемонстрирована сама композиция Баха. Глава Tesla отметил, что по желанию вместо классической мелодии может быть предложена обработанное произведение в стиле «металл». Такую систему безопасности назвали Sentry Mode. Её установят на каждой модели, где предусматривается встроенный автопилот, который точно имеется на версиях Model S/X/3.

Sentry Mode подробно «расскажет» владельцу транспортного средства о происходящем с авто за время отсутствия. Систему оснастят видеокамерой, которая позволяет снимать внутри, а также снаружи автомобильного салона.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Производство автомобилей ГАЗ запустят в
Соединённые Штаты разместят в Японии
Украинская фаворитка отбора на
Tesla планирует создать новую систему
Диетологи рассказали о способах
Певица Слава рассказала о жизни с
В Сеть попала замедленная съемка
Создана петиция на запрет выступлений
Ксения Бородина без Бузовой стала
Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым
Kia Ceed SW дебютировал на рынке России
Татьяна Тарасова раскритиковала
Американские эксперты рассказали о
Блогер рассказал о подержанной Hyundai
В Германии предложили отказаться от
Руководители Mitsubishi Motors, Renault
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover
Lynk & Co стала самой быстрорастущей
В России за 2018 год продали 35 000
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей
Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана
От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта:
Мария Захарова прокомментировала
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Просмотреть все новости