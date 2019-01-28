Tesla планирует создать новую систему безопасности





Данную информацию Илон Маск выложил на официальной своей странице в соцсети Twitter. Там же была продемонстрирована сама композиция Баха. Глава Tesla отметил, что по желанию вместо классической мелодии может быть предложена обработанное произведение в стиле «металл». Такую систему безопасности назвали Sentry Mode. Её установят на каждой модели, где предусматривается встроенный автопилот, который точно имеется на версиях Model S/X/3.Sentry Mode подробно «расскажет» владельцу транспортного средства о происходящем с авто за время отсутствия. Систему оснастят видеокамерой, которая позволяет снимать внутри, а также снаружи автомобильного салона.