Диетологи рассказали о способах притупления чувства голода при похудении





Медики подчеркнули, что благодаря большому количеству жидкости можно уменьшить чувство голода. Также еще одним эффективным способом является правильный выбор цвета. Эксперты советуют избегать таких цветов, как красный, желтый и оранжевый. Лучше всего помогает справиться с желанием покушать синий цвет и все его оттенки. Необходимо исключить из рациона специи и соусы, они не только способны вызвать жажду, но и аппетит. В момент, когда возникает желание покушать, можно понюхать палочки корицы или ванили.Диетологи считают, что способы визуализации и воспоминания также достаточно эффективны. Например, можно перед приемом пищи какое-то время представлять себя с идеальной фигурой, при этом еду насыпать в детскую посуду, чтобы проявлялись воспоминания из детства, когда много кушать не хотелось. Перед тем, как сесть за стол, шотландские ученые советуют совершить пешую прогулку по улице. Если такой возможности нет, то можно заняться легкой физической нагрузкой в течении 10-15 минут.На завтраки лучше всего употреблять молочные продукты. К примеру, творог или йогурт. Они помогают нормализовать функциональность пищеварительного тракта. Диетологи предупреждают, что лучше всего отказаться от строгих диет, так как вес, который быстро сбрасывается, может вернуться вдвойне. Имея желание похудеть, лучше всего кушать по пять раз в день, но маленькими порциями. Такой способ поможет забыть о голоде и не даст перегрузить желудок.